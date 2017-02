Hamilton: in sviluppo la trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale

Come molti di voi avranno notato,sta riscuotendo un enorme successo nei teatri statunitensi. E' da molto infatti che si è fatto un gran parlare dello spettacolo di Broadway e, come qualcuno aveva già previsto, sembra proprio che la storia dell'acclamato musical approderà presto anche sui grandi schermi cinematografici.

Da quando lo spettacolo ha fatto il suo debutto sul palcoscenico, ha saputo costruirsi un grande seguito di sostenitori, quindi non è una sorpresa che si stia già parlando di un adattamento cinematografico che, infatti, è attualmente in sviluppo. Quando qualcosa di così popolare e significativo emerge all'orizzonte, la nascita di progetti come questi è inevitabile.

Quando The Hollywood Reporter ha chiesto a Lin-Manuel Miranda (lo scrittore e regista dello spettacolo) se ci fosse la possibilità di un'entrata di Hamilton nel mondo del cinema, il regista ha risposto con enfasi: "Sì!". Successivamente, però, Miranda ha corretto il tiro affermando: "Chissà quando accadrà?... Io non credo che si possa portare quel ruolo fuori dal palco senza che ci sia un grande sforzo dietro.".

Nonostante si sia ancora in una fase germinale, abbiamo comunque a conferma che si stanno portando avanti le trattative per lo sviluppo di un film.