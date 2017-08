Halston Sage interpreterà Dazzler in X-Men: Dark Phoenix?

Nuovissimo rumor che riguarda il prossimo episodio della saga cinematografica dedicata ai mutanti di casa Marvel,. Secondo Omega Underground, un'altra attrice si sarebbe aggiunta al già nutrito cast della pellicola.

Secondo Omega Underground, la giovanissima attrice Halston Sage (Città di Carta) sarebbe salita a bordo del progetto nei panni di Dazzler, un personaggio rumoreggiato come parte del cast da tempo. La Sage sarebbe già stata avvistata con gli altri membri del cast in giro per Montreal e, soprattutto, uno degli stuntman del film si sarebbe fatto una foto postata su Instagram (e poi cancellata... ma noi ve la mostriamo qui sotto), negli uffici del film, in cui vediamo proprio le foto della Sage e di Jessica Chastain che, ricordiamo, sarà la villain Lilandra.

La pellicola della Fox sarà diretta da Simon Kinberg ed arriverà a novembre 2018.