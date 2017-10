Halloween: Trent Reznor e Atticus Ross incidono una nuova versione del tema

hanno inciso una nuova versione della colonna sonora didi, che sarà inclusa nella raccolta

Leader dei Nine Inch Nails, Reznor ha espresso tutta la sua gratitudine al leggendario regista, riferendosi alla pellicola del 1978 come a una delle tappe fondamentali della sua vita: “Io e i miei amici uscimmo dalla sala totalmente cambiati. Eravamo stati fulminati da quella maledetta colonna sonora che si impresse nelle nostre menti. John Carpenter, è colpa tua se sono fatto così”.

Lo stesso regista si è complimentato con i due compositori per la nuova versione del brano, che a suo dire “rende giustizia all’originale”. Reznor e Ross sono stati anche gli autori delle musiche di The Social Network – per le quali hanno ricevuto l’Oscar – e di Gone Girl – L’amore bugiardo, tra le altre. L’ultima loro fatica riguarda lo score di Death Note per Netflix e quello del documentario The Vietnam War per la PBS.

Ricordiamo che il nuovo sequel della saga di Halloween sarà diretto da David Gordon Green e scritto da quest’ultimo insieme a Danny McBride. Il progetto vedrà Carpenter come produttore esecutivo e il ritorno di Jamie Lee Curtis.