Halloween: Judy Greer si unisce al cast del film con Jamie Lee Curtis

Il sequel di Halloween aggiunge al cast anche. La pellicola sarà diretta dae la data d'uscita prevista nei cinema nordamericani è il 19 ottobre 2018.

Nel cast del sequel di Halloween, di cui ancora non si conoscono i dettagli della trama, ci sono la Greer, che è in trattativa per interpretare il ruolo di Karen Strode, figlia della Laurie Strode ia cui dona il volto Jamie Lee Curtis.

Lo script è ad opera del regista e di Danny McBride. La Curtis torna quindi nel suo iconico ruolo di Laurie Strode. La Greer, dal canto suo, oltre ad Halloween ha in cantiere diversi progetti, tra i quali 15:17 to Paris di Clint Eastwood, Driven al fianco di Jason Sudekis e Lee Pace, Where’d You Go Bernadette con protagonisti Cate Blanchett e Billy Crudup, e Ant-Man and the Wasp, in cui riprende il ruolo di Maggie.

Il maestro dell'horror John Carpenter sarà produttore esecutivo di Halloween.