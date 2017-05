Halloween: col nuovo film si torna alle origini, parola di Danny McBride

Molti mesi fa è uscita la notizia cheavrebbe diretto il nuovo, che avrebbe scritto insieme a. I fan sembrano molto eccitati all'idea di vedere il franchise rinascere, soprattutto per il coinvolgimento di

Ancora non sappiamo nulla sui piani che i due hanno per Michael Myers ma McBride, in un podcast per Empire, ha dichiarato questo:

Guardate dov'è arrivato il franchise di Halloween. C'è molto spazio per i miglioramenti (ride). Io e David, siamo fan dell'horror, di John Carpenter e del suo lavoro sull'originale Halloween e quindi, poiché siamo stati abbastanza delusi dalle altre versioni, contiamo di riportare tutto all'origine, concentrandoci su com'era il primo film che, con semplicità, raggiungeva incredibili picchi horror senza dare a Myers superpoteri che lo rendessero immortale. Quella roba per me non è spaventosa, voglio essere spaventato da qualcosa che sia davvero possibile nella realtà. E' molto più terrificante essere spaventati da qualcuno che si nasconde nell'ombra mentre si butta l'immondizia invece che inseguiti da qualcuno che non può essere ucciso.

E' sempre difficile catturare l'essenza di questi "spaventi" originali e il franchise originale non è diverso. I sequel che si sono succeduti non si sono minimamente avvicinati allo shock e al terrore dell'originale di Carpenter, ma è arrivato il momento di fare un nuovo tentativo.

Dopo che Jason Blum, CEO della Blumhouse Productions ha chiesto a David Gordon Green di dirigere il nuovo Halloween, Green è andato da Danny McBride perché sapeva che era un fan del franchise e gli ha chiesto se avesse avuto voglia di aiutarlo a riscrivere la storia.

Quindi abbiamo lavorato per circa tre settimane per capire cosa avremmo dovuto fare perché non eravamo nemmeno sicuri di volerlo fare sul serio. Pure io di solito sono così quando sento di qualcuno che vuole fare un reboot di qualcosa: "Perché lo fai?" mi chiedo sempre. Quindi per noi era fondamentale che fosse qualcosa che noi per primi avremmo voluto vedere, altrimenti non sarebbe valsa la pena di provarci. Abbiamo trovato qualcosa che poteva andar bene e l'abbiamo mostrato a John Carpenter che l'ha adorato, accettando di entrare anche lui nel progetto. E' stato incredibile avere la sua approvazione su dove abbiamo intenzione di portare Michael Myers nel futuro.

Nonostante abbiano fatto delle commedie in passato, McBride assicura i fan che non ci sarà assolutamente humour in Halloween "non è che prendiamo il film e lo facciamo diventare un'assurda commedia. Non reciterò nel film, lo produrrò e lo scriverò con David. Vogliamo solo riportare alla luce quello che davvero terrorizzava nel primo Halloween." Ottimo.

Poco dopo l'annuncio dell'intenzione di lavorarci su, McBride ha dichiarato che il film non sarà un reboot ma continuerà con la storia che John Carpenter aveva iniziato per Michael Myers affermando allo stesso tempo che il film sarà "contemporaneo". Cosa vuol dire lo scopriremo il 18 ottobre 2018, quando uscirà nelle sale americane.