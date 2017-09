Gypsy Boy: Benedict Cumberbatch ufficialmente nel cast del film su Mikey Walsh

È stato annunciato quest'oggi che l'amatissimoè ufficialmente entranto nel cast del prossimo, omonimo adattamento cinematografico delle memorie di. A rivelare la notizia sono stati oggi i produttori

Le memorie sono composte da due autobiografie, Gypsy Boy e Gypsy Boy: On the Run, e raccontano le esperienze di Wlash durante la sua crescita nella comunità gitana inglese durante gli anni '80 e '90. La famigerata famiglia di Walsh apparteneva all'ultima generazione del popolo rumeno gitano, noto soprattutto per l'innata capacità nei combattimenti. La box è comunque incorporata nella tradizione zingara, tra battaglie per l'onore o per la gloria. Il padre di Walsh, Frank, mise a Mikey un paio di gunatoni dorati appesi a una catena intorno al suo collo, con la speranza che continuasse la sua carriera, ma scopertosi omosessuale durante l'adolescenza quest'ultimo decise di abbandonare la comunità.



Cumberbatch vestirà i panni del padre di Mikey, Frank, mentre il casting per il ruolo da protagonista è ancora in corso e verrà probabilmente annunciata a breve. Alla regia di Gypsy Boy troveremo infine Morgan Matthews, acclamato regista britannico vincitore di due BAFTA Awards.