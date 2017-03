Gwyneth Paltrow tornerà nei panni di Pepper Potts in Spider-Man: Homecoming?

E passato davvero molto tempo da quando abbiamo visto fare la sua comparsa nellainterpretata da, fino alla sua ultima apparizione quasi quattro anni fa indi, l'ultimo film compreso nel suo contratto con i

Nonostante i rumor che indicavano la sua presenza in entrambi i film di Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War, la Marvel ha infine deciso per il momento di non rinnovare il suo contratto, e il suo personaggio è stato finora raramente menzionato, salvo che per piccoli aggiornamenti forniti dal Tony Stark di Robert Downey Jr., uno dei quali ha rivelato che la coppia si era ufficialmente presa una pausa.

Non è chiaro il motivo per cui la Marvel abbia scelto di non rinegoziare con Gwyneth Paltrow le sue future apparizioni, ma il suo inevitabile aumento di stipendio, che avrebbe pesato anche per il più piccolo dei camei, ha probabilmente giocato un ruolo molto importante nel loro processo decisionale. Tuttavia, con la Sony Pictures a pagare il conto della prossima apparizione di Iron Man nel MCU, sembra che i Marvel Studios potrebbero aver trovato un modo per aggirare la negoziazione di un nuovo contratto con la Paltrow, allo stesso tempo riportando all'ovile Pepper Potts.

Secondo Lainey Gossip, che ha un impressionante record di scoop Marvel rivelatisi poi reali, questa estate la Paltrow riprenderà il suo ruolo di Pepper Potts in Spider-Man: Homecoming, che vedrà riunirsi ancora una volta lei, Robert Downey Jr. e Jon Favreau. L'estensione reale del suo ruolo è sconosciuto, e questo rumor dovrebbe essere preso con la dovuta cautela, ma se si rivelasse vero, è più probabile che sarà più una sorta di cameo che una presenza importante.

Inoltre, il rapporto suggerisce che, anche se la Sony è estremamente felice del contributo creativo della Marvel, potrebbe invece non essere particolarmente soddisfatta delle spese sostenute per la pellicola, il che aggiunge benzina sul fuoco su questa partnership senza precedenti, che potrebbe però essere diretta verso un divorzio prematuro.