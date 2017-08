Gun Shy: Anotnio Banderas e Olga Kurylenko nel trailer ufficiale

Salty Films ha reso disponibile in streaming il trailer ufficiale di, action movie con protagonisti

La storia segue Turk Henry (Banderas), una mega rock-star, ricco ogni oltre immaginazione e sposato con una supermodella (Kurylenko). Quando quest’ultima viene rapita durante una vacanza da un gruppo di motociclisti, dovrà affrontare le strade di Santiago per ritrovarla, nonostante non sappia fare altro che ordinare al servizio in camera.

A dirigere il film c’è Simon West, su una sceneggiatura di Toby Davies e Mark Haskell Smith, mentre nel cast troviamo anche Ben Cura, Mark Valley, Aisling Loftus e David Mitchell. Attualmente non è prevista una data d’uscita ufficiale.

Di seguito potete visualizzare anche il poster del film.