Guardians: online l'adrenalinico trailer finale del film sui supereroi russi!

, il primo film supereroistico realizzato in Russia e realizzato dal regista(il cui titolo originale è "", o "") è pronto per sbarcare nelle sale il mese prossimo, ed è stato rilasciato online per l’occasione un adrenalinico trailer finale, che potete visionare comodamente subito dopo il salto!

Fino ad ora abbiamo potuto dare solo un primo sguardo alla squadra di supereroi composta da un uomo in grado di controllare la roccia, un velocista armato di spade ricurve, una donna invisibile abile nelle arti marziali e un temibile uomo-orso, ma il nuovo trailer ce li mostra in azione mentre cercano di contrastare i piani di un potente supercriminale dai poteri elettrici. La CGI non può ancora competere con le maestranze hollywoodiane, ma si tratta sicuramente di un esordio piuttosto impressionante che potrebbe riservare sorprese per il futuro della cinematografia russa. Dategli uno sguardo, e date un’occhiata anche al poster internazionale che potete trovare come sempre in calce alla notizia!

Guardians è ambientato durante la guerra fredda. Un'organizzazione segreta denominata "Patriot" riuscì a creare tramite tecnologie futuristiche e la manipolazione genetica una squadra di supereroi che comprendeva tra i suoi partecipanti persone provenienti dalle varie repubbliche sovietiche, allo scopo di difendere la nazione da minacce che nessuna forza militare avrebbe mai potuto affrontare. Per anni, questi eroi hanno dovuto nascondere la propria identità ed agire nell’ombra, ma ora sono giunti tempi difficili, ed è giunto il momento di fare quello per cui sono stati creati, difendere la loro patria.

Guardians comprende un cast composto da Anton Pampushny, Sanjar Madiev, Sebastian Sisak, Alina Lanina, Stanislav Shirin, Valery Shkirando, Vyacheslav Razbegaev, Alexander Semenov, e Vladimir Butenko, ed è stato prodotto dagli studi Argunov e Studio Renovatio.

Guardians sarà rilasciato nelle sale cinematografiche russe il 23 Febbraio 2017.