Guardiani della Galassia: Yondu, i Ravagers, David Bowie... e gli errori!

Con l'arrivo, in home video, di, il regista e sceneggiatoreè tornato a parlare della pellicola e si è concentrato, principalmente, sui Ravagers.

In primis, Gunn ha svelato l'origine di una delle battute cult della pellicola, quella su Mary Poppins detta da Yondu (Michael Rooker) sul finale della pellicola: "Mentre stavamo realizzando la scena, non sembrava cosi eroica come l'avevamo pensata cosi abbiamo fatto dire a Quill una battuta su Mary Poppins, poi ripetuta da Yondu. Ed è diventata un cult".

Riguardo il team originale dei Ravagers (nei fumetti i Guardiani originali) guidati dal personaggio di Sylvester Stallone, Gunn ha già spiegato che potrebbero tornare in futuro e che ne parla continuamente con Kevin Feige. Una curiosità è che Gunn voleva anche David Bowie nei panni di uno dei membri originali dei Ravagers; Gunn ha sempre ammirato Bowie, tanto da includere le sue canzoni nelle soundtrack e i trailer dei due film, ma il cantante e attore è venuto a mancare poco prima dell'inizio della produzione di Vol.2.

Infine qui sotto vi segnaliamo un estratto dai divertenti errori sul set.