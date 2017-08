Guardiani della Galassia Vol. 3, Sean Gunn sul probabile inizio della produzione

Mentre attendiamo l'uscita in homevideo di, prevista per il prossimo 30 agosto,ha avuto modo di parlare del ravagere del prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3 , rivelando il probabile inizio della produzione.

[POSSIBILE SPOILER SU GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2]



Parlando così ai microfoni di Comicbook.com, l'attore e fratello del regista James Gunn ha discusso sulla lezione imparata dalla morte di Yondu (Michael Rooker), avvenuta alla fine del secondo film: «Credo che Kraglin sia sempre rimasto fedele a Yondu, ma dal suo punto di vista non è stato fedele ai Ravager come questi lo sono stati con lui. Ma penso anche che è grazie all'altruismo di Yondu che adesso Kraglin sa dove sia il suo cuore... non si sa come andrà la storia, ma certamente Kraglin ha imparato molto dal sacrificio di Yondu».



Continuando, Gunn ha rivelato una data approssimativa per l'inizio della produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3: «Non c'è ancora nessuna data impostata ufficialmente, ma la mia ipotesi è che ci sarà se non proprio uno script almeno una traccia per comprendere la direzione della storia... ci vorrà un po'. Probabilmente altri sei mesi o giù di lì. Avrò un quadro più chiaro sulla questione, ma attualmente non so davvero altro. Non so nemmeno se ci sarò».



Vi ricordiamo che sulla carta, Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe concludere la trilogia firmata da James Gunn, che almeno secondo quanto dichiarato abbandonerà il franchise dopo aver diretto quest'ultimo film.