Guardiani della Galassia vol.3, James Gunn stuzzica la data di uscita

ha iniziato la sua corsa al botteghino statunitense, mentre sta continuando a racimolare soldi su soldi anche sul mercato internazionale. Tutto ciò, mentreha annunciato che scriverà e dirigerà anche un terzo capitolo della saga cinematografica.

In un nuovo messaggio su Facebook, Gunn ha ringraziato i fan per poi stuzzicarli con la data di uscita di Guardiani della Galassia vol.3: "Grazie mille, miei amici di Facebook, per avermi supportato negli ultimi due anni e mezzo, e grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato. Vi amo tutti, e continuerò a stare qui con voi per i prossimi tre anni mentre creeremo Vol.3".

E' chiaro, dunque, che Guardiani della Galassia vol.3 arriverà nel 2020. I Marvel Studios hanno fissato ben tre date di uscita per quell'annata: 1° maggio 2020, 10 luglio 2020 e 6 novembre 2020. In quale di queste date uscirà Vol.3?