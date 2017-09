Guardiani della Galassia vol.3, Gunn sulla data di uscita e Vance Astro

Guardiani della Galassia vol.3 lancerà le storie dei prossimi 20 anni dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, elo sta scrivendo al momento.

Ma quando uscirà? James Gunn tenta di non sbilanciarsi, fino a che non ci sarà un comunicato stampa ufficiale dei Marvel Studios, ma su Facebook ha lasciato un grande indizio: "aspettatevi il film in meno di tre anni". Questo cosa vuol dire? Che potrebbe uscire nel 2020, massimo inizio 2021. Ma con ben tre date di uscita fissate dalla Marvel nel 2020 (1° maggio, 7 agosto e 6 novembre) è chiaro che lo vedremo in una di queste releases. Inoltre Gunn conferma che il titolo, "a meno di cambiamenti dell'ultim'ora", sarà effettivamente Guardiani della Galassia vol.3.

Una cosa è certa: nel terzo episodio non vedremo il personaggio di Vance Astro. Uno dei Guardiani originali nei fumetti, Vance Astro è uno dei favoriti dai fan. Ma intervistato a riguardo, Gunn ha confermato che i Guardiani originali (che in Guardiani della Galassia vol.2 erano i Ravagers) avranno un ruolo importante nel futuro dell'MCU ma che Vance Astro, almeno al momento, non ci sarà affatto.