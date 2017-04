Guardiani della Galassia vol.3 darà inizio ai prossimi dieci anni di film Marvel

Anche seè appena uscito, si parla già di. Ed è giusto, perché dopo i due prossimi film sugli Avengers, sarà il film più importante - sulla carta - per i Marvel Studios.

A svelarlo è James Gunn, sceneggiatore e regista della saga, che tornerà anche per il terzo capitolo. Come affermato da Gunn, il prossimo Guardiani della Galassia vol.3 darà l'inizio ai prossimi dieci anni di film Marvel Studios e pianterà i semi per le storie che vedremo: "Aiuterò a piantare i semi che vedremo nelle storie dei prossimi dieci anni. Aiuterò a decidere la Marvel quali progetti realizzare oltre ai Guardiani... e su quali personaggi cosmici concentrarsi".

Insomma, sembra sempre più chiaro che la prossima Fase della Marvel sarà molto più 'cosmica' e per questo Gunn sarà anche consulente dei prossimi progetti.