Guardiani della Galassia Vol.2: Vin Diesel parla della voce di Baby Groot

E di come gli sia venuta l'ispirazione per concepirla. Perché Groot innon è più il gigantesco arboreo che abbiamo amato nel primo film della serie diretta da

E' piccolino, è un "rametto" (cit. Yondu). E' Baby Groot, la mascotte dei Guardiani della Galassia. Ovviamente non poteva mantenere un tono di voce da baritono, e dunque l'attore che gli presta la voce, Vin Diesel, qualcosa di diverso se l'è dovuto inventare.

Groot, sia nella forma gigante che in quella mini, è sempre il personaggio scaldacuore dei fan. Nel primo film era chiara l'impostazione vocale di Diesel, ma nel secondo no, proprio non ce lo si "sente", anche perché mimetizza la vocalità in modo assolutamente adatto alla parte.

Parlando con Entertainment Tonight, l'attore ha rivelato che c'è stato davvero pochissimo lavoro da parte dei tecnici audio per modificare il picco vocale affinché la sua voce potesse prestarsi a un personaggino così piccolino, facendo sembrare la cosa credibile.

Pare infatti che Diesel si sia allenato molto ascoltando le voci dei personaggi dei cartoni animati fin da quando era un ragazzino, il che è stato assolutamente perfetto, dovendo interpretare un alberino In GOTG Vol.2.

Il Groot di Vin Diesel è diventato una parte integrante del film e risulta assolutamente impossibile pensare alla voce di qualcun altro dietro al personaggio dell'albero parlante. Anche la versione che si vede nella scena post credit è perfetta.

Guardiani della Galassia Vol.2 è attualmente in proiezione nelle sale italiane.