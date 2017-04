Guardiani della Galassia vol.2, uno spot pubblicitario ed un poster cinese

, atteso sequel dell'acclamato cinefumetto dei Marvel Studios arrivato nelle sale cinematografiche nel 2014, uscirà nei cinema italiani questo 25 aprile. Ed i fan dell'Universo Cinematografico Marvel Studios non vedono l'ora di rivedere Star-Lord & Co. in azione.

Mentre attendiamo di vederlo, James Gunn, regista e sceneggiatore del primo film e di questo atteso sequel, ha annunciato su Facebook che la pellicola debutterà nei cinema cinesi in contemporanea con gli Stati Uniti d'America, il 5 maggio. Nel farlo ha anche diffuso il poster cinese, che vi mostriamo qui sotto.

Nel post su Facebook Gunn si dichiara soddisfatto di come l'uscita di Guardiani della Galassia vol.2 sia più o meno nello stesso periodo in tutto il mondo, ricordando di come il primo film, invece, uscì molto più tardi rispetto agli altri in paesi come Giappone e, soprattutto, Italia, dove debuttò ad ottobre 2014 (nel resto del mondo nell'estate 2014).

Inoltre, vi segnaliamo un divertente spot pubblicitario di GEICO con guest-star Baby Groot.