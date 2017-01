Guardiani della galassia vol 2, un'ochiata ad Ego

Sono online le prime immagini dalle action figures dedicate al personaggio di Ego, il Pianeta Vivente, in, il ruolo affidato all'attore. Potete visionare tutto dopo il salto.

Come vedete, Ego è rappresentato con una forma umana. Se lo vedremo nella sua forma di 'pianeta' o meno, questo non ci è dato saperlo, almeno per il momento.

Guardiani della Galassia vol.2 uscirà ad aprile per la regia di James Gunn, già regista del primo episodio, che ne ha anche curato la sceneggiatura. Ritorneranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Michael Rooker e Glenn Close, mentre Bradley Cooper e Vin Diesel saranno sempre, rispettivamente, Rocket e Groot.

Oltre a Russell nei panni di Ego, vedremo anche Pom Klementieff, Chris Sullivan, Sylvester Stallone e Elizabeth Debicki tra le new entry.