Guardiani della Galassia Vol.2: tv spot per Gamora e Nebula!

hanno realizzato un nuovo spot per, scritto e diretto da, e stavolta le protagoniste sono Gamora () e Nebula ().

Al ritmo di Awesome Mixtape #2 i Guardiani continuano le loro avventure in giro per il cosmo. Dovranno combattere perché la loro nuova strampalata famiglia resti unita quando scopriranno le vere origini di Peter Quill (aka Star-Lord, aka Chris Pratt). Vecchi nemici diventano alleati e personaggi amatissimi dei fumetti verranno in soccorso dei nostri eroi mentre l'universo Marvel continuerà a espandersi.

Guardiani della Galassia Vol.2 comprende anche, nel cast: Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (voce di Groot), Bradley Cooper (voce di Rocket), Michael Rooker (Yondu), Sean Gunn (Kraglin). I nuovi membri sono poi Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Aesha), Chris Sullivan (Taserface) e Kurt Russell (Ego, il Pianeta Vivente).

Prodotto dal presidente dei Marvel Studios Kevin Faige, con Lous D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee come produttori esecutivi, il film uscirà nelle sale italiane il 25 aprile 2017.