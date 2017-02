Guardiani della Galassia vol. 2: tutte le compilation nel nuovo poster!

La prossima pellicola cinematografica dei Marvel Studios,, farà il suo debutto nei cinema di tutto il mondo tra qualche mese e da poche ore è stato diffuso online un nuovo e atipico poster che riporta al centro il carattere unico e originale del franchise. Il poster è disponibile alla visione dopo il salto.

Dopo il trailer realizzato e diffuso in occasione del Superbowl nel corso della giornata di ieri, il nuovo poster non tarda ad arrivare.

La particolarità di questo nuovo poster è che evita di seguire un gran numero di elementi tipici per la maggior parte dei manifesti cinematografici. La prima cosa che noterete è che i volti dei protagonisti sono completamente assenti e lo stesso vale per il resto del cast, tranne che per il piccolo Baby Groot, su cui il marketing del film si è concentrato in tutti questi mesi. Questa non è affatto una sorpresa, dal momento che Groot, nonostante i suoi dialoghi monotematici, è diventato uno degli elementi più sensazionali del franchise.

Anche se manca la focalizzazione sull'aspetto esteriore dei supereroi, tutte le audiocassette impilate una sopra l'altra ci dicono che la pellicola non mancherà di rendere la personalità propria di ogni personaggio e che il team creativo del film ha puntato ancora una volta sugli aspetti che hanno maggiormente colpito il pubblico con la produzione precedente.

Guardiani della Galassia Vol. 2 farà il suo debutto nelle sale italiane il 25 aprile 2017.