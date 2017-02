Guardiani della Galassia vol. 2: il trailer è il più popolare del Super Bowl!

Nel corso della giornata di domenica, in occasione del Super Bowl, moltissimi sono stati i nuovi trailer diffusi per i film esordienti e la pellicola di prossima uscitanon ha fatto eccezione ma, anzi, è stato il video più chiacchierato.

Il filmato, infatti, è stato il trailer più popolare. Lo spot diffuso due giorni fa è dilagato sulla rete generando 47.800 nuove conversazioni, secondo i media di misurazione della società comScore e il suo servizio PreAct. Il nuovo trailer per il Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato trasmesso prima dell'inno nazionale cantato al Super Bowl. Come abbiamo visto, ha incluso Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (doppiato da Bradley Cooper), Baby Groot (doppiato da Vin Diesel), Yondu (Michael Rooker), Nebula (Karen Gillan) , e ilanew entry Mantis (Pom Klementieff).

Oltre a questa pellicola, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, ha generato 25.200 nuove conversazioni, mentre Transformers: The Last Knight ha prodotto 19.700 nuovi conversazioni. Fast & Furious 8 è arrivato finora ad un totale di 16.300 conversazioni e, più in basso, troviamo Logan - The Wolverine, con lo sviluppo di 10.200 nuove conversazioni un mese prima della sua apertura che avverrà il 3 marzo.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol.2 arriverà sui grandi schermi del nostro paese il 25 aprile.