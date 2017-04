Guardiani della Galassia Vol. 2, svelato il collegamento di Nebula con Ayesha

Nel primo film dei, quando i fan videro per l'ultima volta, il personaggio non se la passava bene. Dopo essersi tagliata la mano, la figlia adottiva di Thanos, interpretata dalla brava, si è affrettata ad abbandonare la battaglia prima dell’arrivo di

Quando rivediamo il personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 2, il pubblico apprende cosa le è successo nel frattempo. E, a quanto pare, non è stato nulla di troppo piacevole.

Durante una visita sul set, il sito ComicBook.com avuto la possibilità di parlare con Karen Gillan del suo ruolo e di come avremmo ritrovato Nebula nel sequel. In quel frangente l'attrice ha svelato il rapporto del suo personaggio con il cattivo principale del film, Ayesha, e ha sottolineato che non si tratta di un buon rapporto. Dopo essere stata catturata dall’antagonista del film, Nebula non vuole altro che riuscire a sfuggire ai suoi rapitori. “Beh, questo è il suo obiettivo principale per tutto il film”, ha spiegato Gillan. “Ovviamente tenta in tutti i modi di scappare, ma alla fine rimane prigioniera. Quindi lei si trova lì contro la sua volontà, che se vogliamo sviluppa una dinamica molto divertente, perché lei non fa che dire, ‘Oh, per l'amor del cielo.’”

Proseguendo, Gillan ha continuato a spiegare il motivo per cui Nebula rimane prigioniera per così tanto tempo. “Non vuole veramente essere lì, ma lo fa perché ha bisogno di risolvere queste cose con sua sorella.” Naturalmente, essere tenuta prigioniera è un ottimo modo per i creatori del film di rendere Nebula un personaggio più simpatico.

Nel corso degli ultimi mesi, Gillan ha detto che l'ex antagonista avrebbe subito un cambiamento nel suo carattere e avrebbe mostrato un lato diverso di se stessa. “Quello che mi piace di Nebula, in particolare, è che sappiamo che lei è una bella donna molto arrabbiata, con alcuni problemi con il padre. Ma nel secondo film, inizieremo a vedere quanto dolore in realtà le ha causato suo padre, e abbiamo intenzione di approfondire proprio il rapporto con sua sorella Gamora.”