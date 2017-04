Guardiani della Galassia vol.2, svelati i ruoli di Stallone e Rosenbaum

L'uscita diè prevista per questo 25 aprile in Italia, ma i dettagli e le informazioni a riguardo sono ancora top-secret. Ma i fan della Marvel sapranno una cosa in più quest'oggi.

Grazie ad una fonte vicina ai Marvel Studios, la scooper Abril Peix ha svelato quali sono i ruoli di Sylvester Stallone e Michael Rosenbaum all'interno di Guardiani della Galassia vol.2. James Gunn, regista e sceneggiatore del cinecomic, aveva affermato che i due avrebbero interpretato due personaggi importanti nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios nei prossimi anni.

Ed infatti, come ha svelato la Peix, i due daranno vita a due personaggi che, secondo i piani della Marvel, finiranno per scontrarsi con gli Avengers ed i Guardiani nei prossimi film post-Thanos. A quanto pare Stallone darà il volto a Galactus mentre Rosenbaum a Silver Surfer; se questo vi sembra strano, non abbiate paura: si i due erano in mano alla Fox. Però la Peix afferma che la Marvel, in cambio della co-produzione delle serie sugli X-Men, ha ottenuto i diritti dei due personaggi (ma non dei Fantastici Quattro).

La scooper spiega che la presenza di Ego (Kurt Russell), che è un vero e proprio pianeta vivente, era il modo più intelligente per presentare il divoratore dei mondi; sembra che Galactus sia alla ricerca di Ego - che cambia aspetto nel film - e sarà uno dei villain principali del terzo capitolo del franchise, per poi cambiare obiettivo e andar verso la Terra.

Vi terremo aggiornati.