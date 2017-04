Guardiani della Galassia vol.2, svelati dei camei, ecco una canzone del film!

sta per arrivare. Il 25 aprile debutterà nei cinema di tutta Italia, e l'attesa da parte dei fan è alle stelle. Nel frattempo, i Marvel Studios hanno rilasciato in rete "Guardians Inferno", la canzone dei The Sneepers featuring: potete ascoltarla direttamente in questa news.

ATTENZIONE! SPOILER!

Per quanto riguarda, invece, la sezione spoilers del film, sono stati svelati alcuni dei camei interessanti della pellicola targata Marvel Studios.

A quanto pare, nel film verranno introdotti alcuni dei membri originali dei Guardiani della Galassia, che facevano parte del team guidato da Yondu (Michael Rooker), prima che li 'abbandonasse' per i Ravagers. Oltre al già citato Stakar/Starhawk di Sylvester Stallone, vedremo anche sua moglie (almeno nei fumetti) Aleta Ogord, interpretata da Michelle Yeoh, e Charlie-27, interpretato a sorpresa da Ving Rhames.

Secondo Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, c'è la possibilità concreta di rivederli tutti in Guardiani della Galassia vol.3. Di questi personaggi "originali" mancano all'appello Nikki Gold, Martinex e Vance Astro.