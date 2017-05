Guardiani della Galassia vol.2 stravince con 428 milioni nel mondo

si appresta a chiudere il suo primo week-end di programmazione in USA con circa 145 milioni di dollari. Sicuramente un dato più basso rispetto gli ultimi pronostici, ma 54% più alto di quello del primo film del 2014 che debuttò in madrepatria con 94.3 milioni.

La pellicola è il secondo miglior debutto per un film distribuito dalla Walt Disney Pictures, dopo La Bella & La Bestia (174.8 milioni) ed è il 15° film dei 15 prodotti dalla Marvel a debuttare al numero uno al box-office statunitense. Il film ha ricevuto un CinemaScore di tipo "A" dal pubblico, il decimo consecutivo per un film dei Marvel Studios, il che dovrebbe portare ad un ottimo passaparola.

A livello internazionale, il cinecomic ha debuttato in altri mercati e continuato la sua corsa in altri (Italia inclusa), incassando all'incirca 124 milioni per un totale complessivo di 283 milioni. Nel mondo la pellicola, costata ai Marvel Studios 200 milioni, è già a quota 428 milioni di dollari in soli 13 giorni di programmazione.