Guardiani della Galassia vol.2 stravince al box-office internazionale

Gli Americani non potranno vederefino al 4 maggio, ma alcuni mercati internazionali (Italia inclusa) lo hanno potuto vedere sul grande schermo in "anteprima" questa settimana appena trascorsa.

I fan ed il pubblico hanno risposto in massa, ed il film ha già incassato ben 101.2 milioni di dollari nei 37 mercati in cui ha debuttato. E' una partenza enorme, che ha superato le aspettative della Disney e degli analisti. Questo ha fatto alzare la media anche dei pronostici in madrepatria: ora, secondo gli analisti, la pellicola potrebbe debuttare questa settimana in arrivo in USA con addirittura 150 milioni di dollari!

Ricordiamo che il primo film debuttò con 67.4 milioni a livello internazionale. Questa settimana Guardiani della Galassia vol.2 arriverà anche in altri mercati internazionali tra cui Cina, Russia e Argentina.