Guardiani della Galassia Vol.2: Star-Lord ha un messaggio per voi!

sarà il film più bello di sempre! Parola diche, direttamente dalla sua pagina Facebook, pubblica un post (chiaramente super partes) di Star-Lord sul film, diretto da, che uscirà nelle sale italiane il 25 aprile prossimo.

Ecco cosa ha da dirci Peter Quill (aka Star-Lord, aka Chris Pratt):

"Il 5 maggio (data di uscita nelle sale americane), uscirà il più grande film della storia del cinema. Non c'è mai stato e mai ci sarà un film così. Veramente. Avete mai sentito nulla di Quarto Potere? Ecco, noi siamo molto meglio. Seriamente. Il nostro film, già verificato, vale un milione di punti. Su Rotten Tomatoes siamo già al 234% di rating. #GogtGVol2 vincerà qualsiasi premio. E più o meno 39 medaglie d'oro olimpiche in nuoto, ginnastica, quella cosa sugli sci che si fa con le pistole, ecc...Vincerà pure i Mondiali e sette anelli al Super Bowl, scusa, Tom Brady. Questo film vi friggerà il cervello e eleverà anche il vostro spirito. James Gunn sarà eletto Presidente del mondo. Le facce dei Guardiani saranno scolpite di sicuro sul Monte Rushmore. Ci daranno pure un pianeta. Il 5 maggio diventerà giorno di festa nazionale. Tutte le donne rimarranno incinte. Pioveranno caramelle dal cielo. Il surriscaldamento globale si fermerà. I Dinosauri torneranno in vita. Cosa che, come probabilmente vi dirà anche qualche altro film, è davvero stupenda. Perché non se ne andranno in giro ad ammazzare la gente no, saranno invece dei meravigliosi animaletti da compagnia per le persone. Quindi prendete i biglietti prima che potete. Non siate gli unici su questo pianeta a non aver visto il film.

Umilmente vostro, Star-lord."

Le avventure dei nostri eroi intergalattici continueranno quindi a breve e ritroveremo i beniamini Marvel intenti a scoprire qualcosa sulle vere origini di Star-lord...

Il cast di Guardiani della Galassia Vol.2 vedrà tra gli altri Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan e Bradley Cooper