Guardiani della Galassia Vol. 2: Stallone spiega perché si è unito al cast

L'inclusione del leggendarioinè stato oggetto di un sacco di speculazioni negli ultimi mesi, con il suo ruolo che è rimasto avvolto nel mistero a lungo. Durante l’ultima conferenza stampa tuttavia, l'attore ha spiegato ciò che lo ha innanzitutto attratto dell'

"È stato interessante perché amo i film Marvel, ma non mi sono mai avventurato nel genere, quindi è stata un'esperienza piuttosto interessante. Quando sono andato sul set, ho visto robot, una donna altissima e tutto il resto, e pensavo: "Tutto questo è fantastico, questa è una bella vacanza: è meglio che essere su un albero in Birmania," capisci cosa voglio dire?"

Stallone ha continuato a spiegare che la "mitologia" dei supereroi è ciò che ha trovato più affascinante, soprattutto quando si tratta degli sceneggiatori e di come hanno abbracciato il genere. "All'inizio della mia carriera mi sono affascinato alla mitologia. Ho letto 'Hero with a Thousand Faces' di Joseph Campbell e così via. Quando ho iniziato a fare Rambo, ho capito c'è un'evoluzione in atto. Ogni generazione deve trovare, anzi definire i propri eroi, definire la propria mitologia. E il MCU è la mitologia di questa generazione e forse anche della prossima generazione. E quando Kevin Feige mi ha invitato a bordo ho detto: "Questo è interessante perché non ci sono ancora andato qui. Sono un po’ terra terra. Questo è qualcosa che si svolge in un altro posto, in cui James e le persone della Marvel hanno creato il proprio mondo, la propria realtà. Così ho detto: 'Sì, lasciami vedere. Lasciami venire qui e vedere cosa avete, dove sta andando il futuro." Ed era fantastico. Mi ha fatto uscire da casa mia, lontano dalle mie tre figlie. Ed è per questo che ho dato loro indietro il mio salario."

Sembra proprio che Sylvester Stallone si sia ambientato bene nei film Marvel, quindi non possiamo che sperare di rivederlo tornare presto!

Guardiani della Galassia Vol. 2 è ora uscito nei migliori cinema italiani!