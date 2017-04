Guardiani della Galassia vol.2, si prevede un week-end d'apertura incredibile

Tra poco meno di una settimana,, nuovo cinefumetto targato Marvel Studios, inizierà la sua corsa al box-office di tutto il mondo. E, secondo Deadline, si prevede una grossa apertura al box-office statunitense.

Secondo le prime stime, il sequel avrebbe generato tanto interesse nel pubblico, e si prevede un'apertura di almeno 150 milioni di dollari al box-office statunitense. Ma non è detta l'ultima, perché le stime, per ora, sono al ribasso ed in realtà la pellicola potrebbe debuttare addirittura con un incasso maggiore.

Ricordiamo che il primo Guardiani della Galassia esordì nel 2014 in USA con 94.3 milioni di dollari.

Guardiani della Galassia vol.2 è scritto e diretto da James Gunn, già autore del primo.