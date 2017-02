Guardiani della Galassia vol.2, il secondo full trailer arriva martedì

L'attesa perè molto alta. Infondo è il sequel di uno dei cinecomics più acclamati degli ultimi anni! Il film dei Marvel Studios uscirà in Italia il 25 aprile (a maggio in USA) ed i fan non vedono l'ora di rivedere Star-Lord & Co. in azione.

Come annunciato qualche giorno fa, sta arrivando il secondo full trailer di Guardiani della Galassia vol.2 che segue il primo trailer e lo spot andato in onda durante il Superbowl. Non è chiaro cosa vedremo in questo full trailer ma i fan non vedono l'ora di poter dare una prima occhiata all'Ego interpretato da Kurt Russell.

Ma giustamente, vi domanderete, quando arriverà in rete? Trailer Track conferma che il secondo full trailer verrà rilasciato martedì notte e debutterà durante il Jimmy Kimmel Live! dove sarà ospite il protagonista Chris Pratt. Quindi, restate sintonizzati!