Guardiani della Galassia Vol. 2: Rocket Raccoon protagonista della nuova clip

In Italia è ormai nelle sale da quattro giorni, ma in americaarriverà solo il prossimo 5 maggio, permettendo così il protrarsi della campagna promozionale, che questa volta ci regala una nuova e divertente clip in lingua originale.

Nel filmato possiamo così ammirare Rocket Raccoon (Bradley Cooper) e Star-Lord (Chris Pratt) in un divertente scambio di opinioni, in realtà vero e proprio litigio. Volano parole forti come "star-merd" o addirittura... procione, che manda su tutte le furie il protagonista peloso del film di James Gunn.



In Guardiani della Galassia Vol. 2 i nostri eroi faranno la conoscenza del padre di Peter Quill, Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russell), ritrovandosi a scavare a fondo nel concetto di famiglia in una nuova ed emozionante avventura.



Nel cast del film troviamo anche Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Sean Gunn e Karen Gillan.