Guardiani della Galassia Vol. 2: Rob Zombie conferma il suo ritorno, nuove info

Mancano ormai due mesi all'uscita di, cinecomic dei Marvel Studios nuovamente diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige.

Oggi, è arrivata la conferma della presenza di un’altra star nel film. Si tratta dell’amatissimo Rob Zombie, grande amico del regista James Gunn e già presente nel primo Guardiani della Galassia. A quanto pare, tornerà ad interpretare la voce di controllo delle astronavi dei Ravagers (e potrebbe anche avere un altro ruolo, oltre al sistema digitale). Zombie era già presente nei precedenti film di Gunn: ha doppiato un dottore in Slither e Dio in Super.

Nel frattempo, arrivano online nuove informazioni su Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russell), padre di Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) dalla confezione delle action figure presentate alla Toy Fair la scorsa settimana. La descrizione del personaggio recita:

«Imprevedibile e villano. Ego e Star-Lord condividono molte delle stesse qualità, come da tradizione per padri e figli. Ma quando si tratta di salvare la Galassia, si approcciano in modo molto diverso».

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile.

FONTE: Rob Zombie on Instagram