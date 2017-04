Guardiani della Galassia Vol.2: rivelati dettagli su Taserface

Il personaggio diin, Taserface, ha incuriosito non poco i fan. Il film diesce domani, 25 aprile, nelle sale italiane.

Adesso lo stesso attore ci da qualche dettaglio in più su Taserface, spiegandoci meglio chi sia il personaggio: "Parliamo di un soggetto dal carattere volitivo" dice Sullivan a Entertainment Weekly. "Taserface è un pirata spaziale intergalattico al servizio di Yondu, membro dei Ravagers."

"Taserface è forte, è la linea di difesa della tua squadra di football a scuola. E' un po' il bulletto a cui piace andare in giro a dare spintoni alla gente."

Per entrare nel personaggio, fisicamente spiega poi Sullivan, non c'è voluto poco e stentava a riconoscersi una volta completata la trasformazione.

"Il make-up durava circa tre ore e mezza all'inizio, ma alla fine delle riprese lo facevano in 2 ore e mezza, il team piano piano si è abituato e velocizzato. Ogni mattina dividevo con Michael Roker il make-up, quindi, sedendo l'uno accanto all'altro, parlavamo di cose come le nostre vite! Michael Rooker è come Merle Haggard nel mondo degli attori. Non ci si annoia mai. Mai una storia noiosa. Sono un suo fan da quando ha interpretato Henry: Rirtratto di un Serial Killer. Credo non ci sia nessuno come lui. E' singolare. Pagherei per sedermi accanto a lui in sessioni di trucco, ma non ditelo alla Marvel!"

Guardiani della Galassia 2 esce domani e il cast è composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Michael Rooker, Bradley Cooper, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan,Pom Klementieff, Sean Gunn, Sylvester Stallone e Kurt Russell.