Guardiani della Galassia Vol. 2: online un nuovo video sui nemici dei Guardiani

È stato diffuso online un nuovo spot televisivo di, che ci permette di dare un nuovo sguardo alle rinnovate minacce che dovrà affrontare la squadra di eroi galattici. Potete visionare il video subito dopo il salto sopra la notizia!

I nemici includono i Sovereign, guidati dalla loro fanatica leader Ayesha, e i Ravagers, guidati da Yondu (Michael Rooker), che ancora vogliono vendicarsi sui Guardiani per il tiro mancino che hanno giocato loro alla fine del primo film. Come sempre, il tutto è accompagnato da impressionanti note musicali, in questo caso di "Fox On The Run" del cantante Sweet.

Guardiani della Galassia Vol. 2 narrerà le nuove avventure della squadra di eroi cosmici, questa volta alle prese con nuovi misteri ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno cercare di mantenere unita la loro atipica famiglia e svelare il mistero dell’origine di Peter Quill, che coinvolgerà un certo Pianeta Vivente. In tutto questo, alcuni vecchi nemici diventeranno nuovi preziosi alleati, e faremo la conoscenza di Mantis e della pericolosa Ayesha.

Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato scritto e diretto da James Gunn (Slither) e prodotto dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee. Il film vede il ritorno dei Guardiani originali, tra cui Chris Pratt nei panni di Star-Lord, Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Dave Bautista nei panni di Drax, Vin Diesel e Bradley Cooper a dar voce rispettivamente a Groot e Rocket Raccoon, Michael Rooker nei panni di Yondu, Karen Gillan nella parte di Nebula e Sean Gunn nel ruolo di Kraglin. Nel cast troveremo inoltre i nuovi arrivati Pom Klementieff, che interpreta Mantis, Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest) nel ruolo della villain Ayesha, Kurt Russell (The Hateful Eight, The Thing)nel ruolo di Ego il Pianeta Vivente e Chris Sullivan (The Knick, The Drop).

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 maggio 2017.