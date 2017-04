Guardiani della Galassia Vol. 2: rilasciato un nuovo spot TV sul film Marvel

hanno rilasciato una versione estesa di uno spot televisivo precedentemente diffuso dei, che ci presenta in tutto il loro splendore cromatico la squadra completa dei. Potete visionare il trailer sopra la notizia, ovviamente subito dopo il salto!

In calce alla notizia trovate invece uno scatto sul set postato sull’account Instagram del regista James Gunn, che qui vediamo assieme all’amico di lunga data Michael Rooker, nei panni del pirata Yondu.

Guardiani della Galassia Vol. 2 vanta un cast stellare con il ritorno di Chris Pratt nei panni di Star-Lord, Zoe Saldana nella parte di Gamora, Dave Bautista nei panni di Drax, Vin Diesel che dona la sua voce a Groot, Bradley Cooper nel ruolo di Rocket, Michael Rooker nei panni di Yondu, Karen Gillan nella parte di Nebula e Sean Gunn nei panni di Kraglin. I nuovi membri del cast includono invece Pom Klementieff, che interpreta Mantis, Elizabeth Debicki nel ruolo di Ayesha, Chris Sullivan nella parte di Taserface e Kurt Russell nei panni di Ego il Pianeta Vivente.

Guardiani della Galassia Vol. 2 riprende esattamente dove eravamo rimasti, con i Guardiani alle prese con nuove avventure ai confini del cosmo a bordo della Milano, l’astronave di Star-Lord. Ma non sarà facile per loro mantenere unita la loro atipica famiglia mentre cercheranno di svelare i misteri che circondano il vero padre di Peter Quill. Ma non saranno soli in questa avventura: a loro si uniranno vecchi nemici come Nebula e nuovi stravaganti personaggi come la sensitiva Mantis, che giungeranno in aiuto dei nostri eroi alle prese con l’imperturbabile regnante Ayesha.

Diretto e sceneggiato da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato prodotto dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda e Stan Lee nel ruolo di produttori esecutivi.

Guardiani della Galassia Vol. 2 approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 Maggio 2017.