Guardiani della Galassia Vol.2: rilasciata una featurette dal dietro le quinte

I Marvel Studios hanno rilasciato una clip del backstage didi, nelle sale italiane a partire da domani, 25 aprile 2017.

Il video si focalizza su come il team condivida un vero e proprio rapporto "familiare". Ci sono poi interviste a James Gunn, il regista, che spiega come il primo film fosse incentrato sull'unione del team come una famiglia e su come il secondo sia invece basato sulla solidità che deve acquisire questo legame.

Il sequel si concentrerà anche sulla relazione di Star-Lord (Chris Pratt), con suo padre, Ego, il Pianeta Vivente (Kurt Russell)

Nel cast di Guardiani della Galassia Vol.2: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Micheal Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel e Bradley Cooper.