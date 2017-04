Guardiani della Galassia Vol 2: La Video Recensione

I Guardiani della galassia sbarcheranno domani 25 aprile nelle sale italiane, per un ritorno molto atteso dai fan di Star-Lord e degli altri protagonisti della pellicola. Oggi vi proponiamo, oltre alla nostra recensione , anche la nostra prima video recensione!

Il film vede il gruppo di eroi alle prese con una nuova avventura, di cui non vogliamo però svelarvi nulla per non rovinarvi la sorpresa. Il video è quasi del tutto spoiler free e riprende quanto affrontato nella recensione, scritta dalla nostra collaboratrice Sandra Martone.

Con un mix di sana irriverenza, citazioni anni ’80, azione e divertimento, il nuovo capitolo dei Guardiani si conferma come una delle proposte più interessanti nel panorama del Marvel Cinematic Universe, non senza qualche difetto. Buona visione!