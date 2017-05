Guardiani della Galassia vol.2 a quota 500 milioni di dollari nel mondo

Dopo una sola settimana di programmazione negli Stati Uniti d'America (due in alcuni mercati internazionali),, nuovo cinefumetto targato Marvel Studios, ha già superato quota 500 milioni di dollari nel mondo.

In madrepatria, attualmente, il film di James Gunn ha incassato 175.9 milioni di dollari mentre nel resto del mondo 325.8 milioni, per un totale complessivo di circa 501.7 milioni di dollari. Il film si appresta ad uscire anche in Giappone (l'ultimo mercato internazionale) questo 12 maggio mentre in USA sta per affrontare il suo secondo week-end di programmazione, dove si scontrerà con Alien: Covenant.

Nel 2014, il primo film finì la sua corsa con 333.2 milioni in USA e 440 milioni nel resto del mondo, per un totale di 773.3 milioni.