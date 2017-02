Guardiani della galassia vol 2, punteggio da record ai primi test screening

The Hollywood Reporter svela (ma non è confermato, per il momento) una buonissima notizia per tutti i fan della Marvel. Secondo il sitoavrebbe ottenuto un punteggio record ai test screening.

Il sito afferma che la pellicola di James Gunn avrebbe ottenuto 100/100 ai test screening, un voto che mai è stato dato a nessuna pellicola Marvel in questa fase. I precedenti record erano detenuti da The Avengers e Iron Man 3, che si assestavano sui 90.

Bisogna dire, inoltre, che questi test screening sono molto 'familiari' rispetto a quelli di altri studios. Mentre altri studios reclutano persone a caso, la Marvel - per non far trapelare nessuna informazione riguardante i propri film - decide di fare dei test screening con "conoscenti e/o amici" che, però, non fanno favoritismi, a quanto pare.

Vi terremo aggiornati.