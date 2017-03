Guardiani della Galassia vol.2, primi pronostici per il box-office

Anche se manca più di un mese alla sua release nel mondo, arrivano in rete i primi pronostici per l'incasso di, prossimo cinefumetto targato Marvel Studios per la regia di

Nel 2014, i pronostici indicavano un incasso di 70 milioni di dollari per il week-end d'apertura del primo capitolo, ma finì per superare le aspettative e incassare 94.3 milioni: finì la corsa con l'impressionante dato di 773 milioni di dollari.

Salto in avanti, e Guardiani della Galassia vol.2, secondo gli analisti, potrebbe debuttare con ben 160 milioni di dollari! Se cosi fosse, sarebbe il quinto film del Marvel Cinematic Universe ad avere un debutto di tali proporzioni e potrebbe facilmente arrivare a quota un miliardo al botteghino.

Ovviamente è ancora presto, ma vi terremo aggiornati.