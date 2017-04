Guardiani della Galassia Vol. 2, commenti entusiastici dall'anteprima americana!

Ovviamente, nonostante il solito embargo, molti di questi si sono catapultati sui social per scrivere qualche riga priva di spoiler per far capire a followers, amici o colleghi la portata di questo attesissimo sequel sempre scritto e diretto da James Gunn . Il risultato? Ebbene, le reazioni dopo la proiezione parlano chiaro: Guardiani della Galassia Vol. 2 è uno dei migliori film Marvel di sempre, dove tutto ciò che di buono c'era nel primo capitolo qui viene ingigantito. Il che si risolve in più commedia, più emozioni, più azione e più Guardini. Ricordandovi che vedremo il film in sala dal prossimo 25 aprile, vi riportiamo di seguito qualche traduzione delle varie reazioni, allegando in calce anche i tweet originali: Erik Davis: "Guardiani della Galassia Vol 2 è divertente, eccitante, meraviglioso... per molti diventerà il nuovo film Marvel preferito". Germain Lussier: "Guardiani della Galassia Vol. 2 è pieno di momenti sorprendenti e di un inaspettato carico emotivo. Un altro vincitore di casa Marvel". Mike Ryan: "Guardiani della Galassia Vol. 2 è davvero divertente. Sfrutta la strategia del "dividi i tuoi personaggi. Drax è da urlo. Baby Groot ruba la scena a tutti". Brandon Davis: "Dannazione. Ho amato Guardiani della Galassia Vol. 2. James Gunn è un eroe e facce sorprendenti rubano lo show". Angie J. Han: "Lo dico senza iperbole: Guardiani della Galassia Vol. 2 è l'MCU al suo meglio. Grande avventura con stilettate intime. Usa ogni dannato colore della confezione crayon". Matt Singer: "Guardiani della Galassia Vol. 2 sembra un grande pezzo a sé stante tra due storie; molti momenti con tanti personaggi, ma poca storia. Miglior attore in campo: Dave Bautista". Steve Weintraub: "Guardiani della Galassia Vol. 2 ha lasciato un sorriso stampato sulla mia faccia dall'inizio alla fine. Divertente, pieno d'azione, emozionante e ricco di sorprese. Pollice in su". Jeff Goldsmith: "Ho davvero amato Guardiani della Galassia Vol. 2 -grande senso dell'umorismo e generalmente un film divertente da guardare. Non posso dire altro fino alla scadenza dell'embargo".

