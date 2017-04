Guardiani della Galassia vol.2, le prime recensioni sono in rete!

Ad un giorno dalla sua release in Italia, la stampa di tutto il mondo ha iniziato a pubblicare le recensioni di, il nuovo cinefumetto targato Marvel Studios che ha visto in cabina di regia, qui anche autore della sceneggiatura.

Attualmente si assesta sul 91% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, in linea, dunque, con il precedente capitolo che, a fine corsa, si assestò anch'esso sul 91%. Bisogna dire, però, che è prematuro, almeno per il momento, dare un percentuale precisa dell'aggregatore di recensioni: infatti, nelle prossime ore e giorni, continueranno ad arrivare recensioni, positive e negative, e la percentuale potrebbe salire come calare vertiginosamente.

Spulciando le recensioni velocemente sembra che Guardiani della Galassia vol.2 sia un buon film ma non veramente all'altezza del primo episodio, che resta il migliore. Ovviamente la risposta "personale" la sapremo a partire da domani.

