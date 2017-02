Guardiani della Galassia vol.2, prima occhiata ad Ego

è uno dei cinefumetti più attesi dell'anno e, visto il grande successo di pubblico e critica del primo episodio arrivato nel 2014, non c'è nemmeno da chiedersi il perché.

Questo martedì notte arriverà un nuovo full trailer - l'ultimo -, e in molti sono quelli che sperano di vedere una prima occhiata al personaggio di Ego, interpretato da Kurt Russell. Apparirà? Oppure no? Non lo sappiamo di preciso, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata al personaggio in una nuova immagine promozionale che trovate qui sotto.

In Guardiani della Galassia vol.2, scritto e diretto da James Gunn, vedremo Star-Lord e i suoi Guardiani visitare tanti nuovi pianeti e affrontare una nuova missione. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 25 aprile.