Guardiani della Galassia vol.2, prevendite incredibili, nuovo poster

è arrivato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 25 aprile, ma si appresta ad arrivare anche in USA questo 4 maggio. E, secondo Deadline e Fandango, le prevendite sarebbero incredibili.

Secondo Fandango le prevendite avrebbero superato quelle di Avengers: Age of Ultron del 2015. Per intenderci, Age of Ultron debuttò in USA con 191.3 milioni di dollari... che Guardiani della Galassia vol.2 riesca a fare di meglio? Secondo Fandango è possibile, visto che il primo ha sorpreso tutti ed i personaggi sono diventati tra i più amati dal pubblico generalista.

In attesa di scoprire i dati domenica prossima, James Gunn ha postato un nuovo poster - creato da The Poster Posse - in stile Goonies. Potete ammirarlo qui sotto.