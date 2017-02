Guardiani della Galassia Vol. 2: un posto libero tra i Guardiani è per i fans!

Continua il conto alla rovescia per, sequel dinuovamente diretto da. In attesa dell'uscita del film, prevista in Italia per il 25 aprile, online è stata diffusa un'immagine che mostra uno stand del film di un cinema ignoto che mostra i personaggi del film e una grande novità.

Proprio in mezzo tra Peter Quill e il suo ex-socio in affari, Yondu Udonta, c'è un posto libero che permette ai fans di poter far parte del team dei Guardiani per qualche istante, dopo le foto ufficiali delle action figures che sono state mostrate poco tempo fa.

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia: Vol. 2 comprende nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Kurt Russell e le voci di Vin Diesel e Bradley Cooper.