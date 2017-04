Guardiani della Galassia Vol. 2: Pom Klementieff spiega i poteri di Mantis

Se c'è una cosa di cui la gente diffiderebbe, è qualcuno che possa leggere i pensieri e le emozioni, cambiandoli secondo la sua volontà. Nell', ilè il più famoso telepate, con le sue capacità telepatiche senza precedenti. Nello spazio invece, iavranno a che fare con donne come

Il personaggio di Mantis è un pilastro della serie a fumetti, e presto farà il suo trionfale debutto sul grande schermo in Guardiani della Galassia Vol. 2. Ora l'attrice che interpreta Mantis ha cercato di spiegare come funzionino realmente i poteri del suo personaggio.

ComicBook.com ha avuto infatti la possibilità di parlare con Pom Klementieff sul set del film, e l'attrice si è dimostrata disposta a fornire alcuni dettagli aggiuntivi sul suo personaggio e su come si presenteranno i suoi poteri alieni. Quando è stato chiesto all’attrice di Mantis e dei suoi poteri, Pom Klementieff ha dichiarato che può cambiare le emozioni delle altre persone: “Non voglio rivelare troppo. Non c'è molto da dire su questo”, ha spiegato. “Sente le cose, le apprende toccando le persone. Quindi può sentire come si sentono e cambiare le loro emozioni.”

I fan hanno già potuto vedere un assaggio di come funzioneranno i poteri di Mantis nel Marvel Cinematic Universe. Nel primo trailer dei Guardiani della Galassia Vol. 2, era presente una esilarante scena con Mantis che leggeva tramite il tocco i reali sentimenti di Star-Lord per Gamora, e con Drax che pensava fosse la cosa più divertente che abbia mai visto. Proprio a proposito di quest’ultimo, è interessante far notare i rumor che lo vedrebbero legato in particolar modo con Mantis. Se a questo aggiungiamo il fatto che lei sappia anche cambiare le emozioni di chi tocca, viene facile fare due più due: è forse possibile che Mantis abbia modificato in qualche modo proprio i sentimenti di Drax? Ovviamente potremo scoprirlo solo una volta che il film approderà al cinema!

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nei cinema il 5 maggio 2017.