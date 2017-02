Guardiani della Galassia Vol. 2: Pom Klementieff parla di Mantis

Anche se l’abbiamo intravista solo in poche scene dei trailer, il nuovo membro dei, interpretata da, ha subito suscitato l’interesse dei fan. Ora l’attrice ha svelato in un’intervista qualcosa di più della misteriosa aliena e del suo rapporto con la squadra dei, e in particolare con

Attenzione ai possibili SPOILER!

Il personaggio sarà introdotto assieme a Ego il Pianeta Vivente, interpretato da Kurt Russell, con il quale lei ha trascorso tutta la sua vita. "Lei è un’aliena ed ha sempre vissuto con Ego, ha speso la sua vita con il personaggio di Kurt Russell," ha detto Klementieff a Mashable. "È piuttosto solitaria e quando incontra i Guardiani il gioco è fatto. Ha poteri empatici, quindi si collega con i loro sentimenti ed emozioni."

Mantis viene descritta come "molto ingenua", che secondo Klementieff deriva dal suo isolamento. "È a disagio e molto curiosa. Vuole scoprire cose nuove... lei era davvero sola, quindi è una cosa completamente nuova per lei incontrare persone e scoprire cose nuove, nuove emozioni e un nuovo modo di condividere le cose... penso che sia come un bambino, che scopre ed è curioso di conoscere le cose. Penso che in un certo senso sia toccante vedere qualcuno che fa così. Pensi, oh, OK, non sei davvero adattato a questa società." L’intervistatore ha poi provato a chiedere a Klementieff se Mantis fosse una figlia adottata da Ego, o quale potesse essere il suo legame con il figlio di Ego, Peter Quill (Chris Pratt), ma il suo agente si è affrettato a bloccarla.

L'attrice ha però rivelato che il suo personaggio e Drax (Dave Bautista) diverranno molto amici nel film. "Vanno molto d'accordo e si forma un legame molto profondo tra loro, sai?" Quando le è stato chiesto se questo significava che ci sarebbe stata una più profonda connessione romantica tra i due, Klementieff è stata evasiva. "Vedrai, vedrai!" Per quanto riguarda gli altri Guardiani, le cose non vanno così bene. "C'è un momento molto divertente che non posso veramente rivelare, quando cerca di connettersi con Rocket Raccoon e in realtà non funziona."