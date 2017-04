Guardiani della Galassia Vol.2: il personaggio di Stallone si vedrà in futuro

I piani dei Marvel Studios per il personaggio interpretato daindi- ora nelle sale italiane - sono proiettati parecchio in avanti nell'MCU. Lo vedremo spesso, quindi.

La settantenne icona degli action-movies interpreta Stakar e James Gunn ha dichiarato: " Il mio piano è far vedere di più del suo personaggio. Non sono certo che apparirà in Guardiani Vol.3, dobbiamo deciderlo ancora, ma il nostro obiettivo è vedere di più di Stallone. Kevin (Faige) ed io stiamo lavorando a quello che diventerà il Marvel Cosmic Universe e ciò che riguarderà tutto il complesso di storie. Stiamo pianificando di vedere anche il resto di loro in futuro."

E con "loro" Gunn si riferisce anche a Aleta Ogord (Michelle Yeoh), Charlie-27 (Ving Rhames), Krugarr (a CG character), la voce di Miley Cyrus come Mainframe, il Martinex di Michael Rosenbaum e lo Yondu di Michael Rooker.

Gunn ha affermato che dirigerà anche il terzo capitolo della saga dei Guardiani, portando a conclusione la storia di Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), e il resto della squadra.

"Penso che ci potrebbe essere anche un Guardiani 4, ma la storia di questo gruppo si concluderà col terzo volume".

Nel corso dei prossimi 10 anni Gunn aiuterà la Marvel a sviluppare i suoi progetti di ampliamento cosmico.

"Aiuterò a piantare i semi che porteranno alla prossima decade, aiuto nella decisione di quali debbano essere i progetti da seguire anche al di fuori di Guardiani... e su quali personaggi cosmici dovremo focalizzarci in futuro."

E su Sly...

"E' nei miei piani avere Sly - ci ho parlato l'altra sera - per trovargli un posto nei piani futuri dell'MCU".

Che ne pensate?