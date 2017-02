Guardiani della galassia vol 2, perché Thanos e il Collezionista non ci sono?

Tra gli assenti di, in arrivo ad aprile nelle nostre sale, ci sono sicuramente il Thanos died il Collezionista di, entrambi apparsi nel primo episodio.

Sappiamo che Thanos sarà il main villain/protagonista di Avengers: Infinity War e che apparirà persino il Collezionista. Ma perché entrambi sono assenti in Guardiani della Galassia vol. 2?

"Adoriamo il Collezionista. Ci piacerebbe raccontare altre storie con lui ma l'universo cosmico della Marvel è vasto e vogliamo esplorare nuovi mondi ed andare in nuovi posti" ha spiegato il produttore esecutivo Jonathan Schwartz "Però, posso dirvelo, il Collezionista verrà citato".

E perché i Guardiani non vanno contro Thanos in questo nuovo capitolo? Semplice, perché sarà - come detto - in Infinity War. "Per me è importante che, più di Quill, siano Gamora e Drax a scontrarsi con Thanos" ha spiegato Chris Pratt "Thanos ha ucciso la famiglia di Drax ed è il patrigno di Gamora, quindi mi aspetto che siano loro a scontrarsi principalmente con lui".