Guardiani della Galassia vol.2, perché Il Collezionista non ci sarà?

è ormai alle porte. Il cinecomic targato Marvel Studios uscirà nei cinema italiani questo 25 aprile, ed i fan dell'Universo Marvel non vedono l'ora di rivedere Star-Lord & Co. in azione.

Ma un personaggio, apparso nel precedente capitolo (ed in un cameo in Thor: The Dark World), non sarà nel sequel. Stiamo parlando del Collezionista interpretato da Benicio Del Toro. In una nuova intervista, il regista e sceneggiatore James Gunn ha spiegato perché il personaggio sarà assente in questo atteso sequel: "Ho parlato con Benicio un paio di settimane fa. E' un grande attore, gran bella persona. Ma il Collezionista non andava bene per il tipo di storia di questo sequel. Anche se è un film enorme, per certi versi è una pellicola più piccola con pochi personaggi. Quindi non funzionava".

Ma niente paura: Benicio Del Toro dovrebbe comparire in Avengers: Infinity War!