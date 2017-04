Guardiani della Galassia Vol. 2: il perché dell'interpretazione di Sean Gunn

, regista dell'acclamato successo made in Marvel Studios del 2014, torna sulla scelta di suo fratellocome attore per il motion capture dietro l'animazione di

Nonostante la voce (nella versione USA, ovviamente) sia quella di Bradley Cooper, l'attore de Il Lato Positivo e American Hustle non presta il suo corpo all'animazione di Rocket Racoon, l'amatissimo procione dal grilletto facile protagonista, insieme ai suoi compagni, di Guardiani della Galassia.



Tutti i movimenti e le espressioni di Rocket sono basati sulle performance attoriali di Sean Gunn, fratello del regista James. Il regista, in una recente diretta sulla sua pagina Facebook, ha voluto precisare quanto Sean fosse un attore a tutti gli effetti e non una semplice controfigura.



"Sean Gunn non è una controfigura. Filmiamo qualsiasi cosa faccia sul set nei panni di Rocket e non smetto di riprendere finché non ottengo l'interpretazione che voglio. E il suo lavoro nel ruolo è ottimo. Lui lo sa, lo comprende. E, cosa altrettanto importante, Sean è capace di fare qualcosa che gli altri attori sono fisicamente impossibilitati a fare, andare in giro su quattro zampe per tutta la giornata."



